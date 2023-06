New Suit - Trademark

North Face Apparel filed a trademark infringement lawsuit Friday in Florida Southern District Court. The suit, brought by Stephen M. Gaffigan P.A., targets a slew of e-commerce operators on DHgate.com for allegedly selling counterfeit products. Lawyers have not yet appeared for the defendants. The case is 0:23-cv-61044, The North Face Apparel Corp. v. 21540148 et al.

Retail & Consumer Goods

June 02, 2023, 3:08 PM

Plaintiffs

The North Face Apparel Corp.

Plaintiffs

Stpehen M. Gaffigan, P.A.

defendants

nature of claim: 840/over trademark claims