BNP Paribas and affiliates were hit with a lawsuit Tuesday in New York Southern District Court over BNP’s financial facilitation of the Sudan government’s oil exploration in violation of U.S. sanctions, for which the bank was previously ordered to pay an $8.9 billion criminal forfeiture. The complaint was filed on behalf of a slew of other Sudanese refugees who contend that the Sudanese government, aided by BNP, subjected them to displacement, starvation and disease. The suit was brought by Hausfeld and Hecht Partners LLP. Counsel have not yet appeared for the defendants. The case is 1:23-cv-04986, Sherf et al v. BNP Paribas, S.A. et al.

June 14, 2023, 8:44 AM

Plaintiffs

Abbass Awad Adam Ali

Abdelgabar Mohamed Mohamedian

Abdelkarim Adam Ahmed Musa

Abdelmoneim Mohamed Korsi

Abdelrahim Osman Bashir Hassan

Abdelrahman Adelkarim

Abdelrazig Adam Dahiya

Abdu Mohamed

Abdulkarim Ali Ibrahim

Abdulkarim Azarak Ahmed

Abelwahab Gumaa

Adam Abdallah Bakhat

Adam Abdelkarim Adam Haroun

Adam Ahmed Abubakar

Adam Babker Ibrahim

Adam Hari Omer Abu

Adam Khams Arbab

Adam Mohamed Ibrahim

Adam Zakaria Juma

Adier M Kudum Awel Kwai

Ahmed Arga Bakhit

Ahmed Saieed

Ahmed Tom Abdalla Saieed

Aisha Adam Abubakar

Akol Cithec Macar Akol

Akuein Awan Kueth

Ali Abaker Hassan

Amira El Deng

Anwar Hamed Elnour

Buol Mayen Jok

Bush Zakariya Mohammed

Clement Joseph Wani Mojus

David Buoth

David Matthews Geri-Orimateo

Deng Deng Reyak

Ehssan Altahir Sabil

Elnakheil Basha Dara

Fatima M. Abdella

Gatluak Peter Lam

Guot Karlo Ken

Haleima Nasralden Sherf

Hassan Hado Ibrahim Hassan

Hatim Abdalla Adam

Heider Abulgasim Suleiman

Houzaifa Ahmed

Ibrahim Adam

Ibrahim Mohammed Adam

Idris Abdulrasul Adem

John Alier Leek Yen

Juma Seif Shaibu

Kaltum Juma Zacharia

Laila Ibrahim Abbaker

Lam Thot Muang

Lewis Alfred Utu Barud

Lual Riak Marier Adeim

Mariam Y. Yakhoub

Mary Deng

Mayen Thon Deng Ayuel

Michael Peter Aba

Mohamed Abbasher Mhdi

Mohamed Adam Abdallah

Mohamed Ibrahim Ahmed

Mohamed Ishag

Mohamed Issa Suliman Abdalla

Mohammed Daud Arbab

Mona Osman Hassan

Mubarak A. Mohamed

Mubarak Omar Wadi

Nadia Yakub

Nur al Huda Abubakar

Nyabel Lam Thot

Nyaduop Peter Lam

Nyakoach Peter Lam

Ramsey Renby Sebit

Rebecca Nyakota Nyoach

Roda Abdalla Suleiman

Salih Mohamed Eissa

Samia Abdelrahman

Samuel Mathiong Reec

Shams Eldin Adam

Suleiman Abdalla Ismail

Tabesa Akon Yuol

Viola John Diri Joseph

Viola Paul

Yahya Arbab Khamis

Yaia Abakar Abrahim

Youness Hassan

Zara Ibrahim Mahamat

Zuhal Fadl

Plaintiffs

Hecht Partners LLP

defendants

BNP Paribas, S.A.

BNP Paribas S.A. New York Branch

BNP Paribas US Wholesale Holdings, Corp.

