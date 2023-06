New Suit - Personal Injury

BNP Paribas and its affiliates were hit with a lawsuit Tuesday in New York Southern District Court in connection with its financial facilitation of the Sudan government’s oil exploration in violation of U.S. sanctions, for which the bank was previously ordered to pay an $8.9 billion criminal forfeiture. The complaint was filed on behalf of a slew of other Sudanese refugees who contend that the Sudanese government, aided by BNP, subjected them to displacement, starvation and disease. The suit is backed by Hausfeld and Hecht Partners LLP. Counsel have not yet appeared for the defendants. The case is 1:23-cv-05552, Ring et al v. BNP Paribas S.A. et al.

Banking & Financial Services

June 29, 2023, 8:08 AM

Hecht Partners LLP

defendants

BNP Paribas S.A.

BNP Paribas S.A. New York Branch

BNP Paribas US Wholesale Holdings, Corp.

nature of claim: 360/for personal injury claims