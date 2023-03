New Suit - Trademark

Wiley Rein and Thorpe Shwer PC filed a trademark infringement lawsuit Thursday in Arizona District Court on behalf of PragmaticPlay International Ltd. The suit names Pragmaticplay.life, Agenpragmaticplay.live and other defendants. Counsel have not yet appeared for the defendants. The case is 2:23-cv-00497, PragmaticPlay International Ltd v. Agenpragmaticplay.live et al.

Arizona

March 24, 2023, 6:58 AM

Plaintiffs

PragmaticPlay International Ltd

Thorpe Shwer PC

Wiley Rein

defendants

Agenpragmaticplay.live

Agenpragmaticplay.pro

Agenpragmaticplay.vip

Demopragmaticplay.club

Demopragmaticplay.fun

Demopragmaticplay.online

Demopragmaticplay.xn--6frz82g

Demopragmaticplay.xyz

Gamepragmaticplay.pro

Pragmaticplay-slot.club

Pragmaticplay.agency

Pragmaticplay.app

Pragmaticplay.asia

Pragmaticplay.bet

Pragmaticplay.biz

Pragmaticplay.bond

Pragmaticplay.cam

Pragmaticplay.center

Pragmaticplay.cfd

Pragmaticplay.club

Pragmaticplay.codes

Pragmaticplay.com.co

Pragmaticplay.cool

Pragmaticplay.cyou

Pragmaticplay.dev

Pragmaticplay.digital

Pragmaticplay.download

Pragmaticplay.events

Pragmaticplay.fans

Pragmaticplay.fun

Pragmaticplay.group

Pragmaticplay.help

Pragmaticplay.info

Pragmaticplay.ink

Pragmaticplay.life

Pragmaticplay.link

Pragmaticplay.monster

Pragmaticplay.one

Pragmaticplay.online

Pragmaticplay.pro

Pragmaticplay.site

Pragmaticplay.space

Pragmaticplay.tech

Pragmaticplay.today

Pragmaticplay.tools

Pragmaticplay.top

Pragmaticplay.uk

Pragmaticplay.vip

Pragmaticplay.website

Pragmaticplay.win

Pragmaticplay.world

Pragmaticplay.xn--6frz82g

Pragmaticplay123.xyz

Pragmaticplay88.xyz

Pragmaticplaydemo.biz

Pragmaticplaydemo.xn- -6frz82g

Pragmaticplaydemo.xyz

Pragmaticplayfree.biz

Pragmaticplayindonesia.asia

Pragmaticplayindonesia.biz

Pragmaticplayindonesia.club

Pragmaticplayindonesia.live

Pragmaticplayindonesia.online

Pragmaticplayindonesia.xyz

Pragmaticplaynonanzagacor.xyz

Pragmaticplays.vip

Pragmaticplayslot.biz

Pragmaticplayslot.club

Pragmaticplayslot.games

Pragmaticplayslot.site

Pragmaticplayslot.xyz

Pragmaticplayslots.co.uk

Sgmpragmaticplay.xyz

Slotonlinepragmaticplay.page

Slotpragmaticplay.biz

Slotpragmaticplay.club

Slotpragmaticplay.dev

Slotpragmaticplay.live

Slotpragmaticplay.vip

Slotpragmaticplay.xyz

Slotpulsapragmaticplay88.xyz

nature of claim: 840/over trademark claims