Removed To Federal Court

Counsel at Scott Douglass & McConnico on Friday removed a mass action against Devon Energy, an Oklahoma-based petroleum company, to Texas Southern District Court. The suit, which alleges years of improper royalty calculations under oil-and-gas leases, was filed by Crain & Sheppard; Cullen, Carsner, Seerden & Cullen; and Mcginnis Lochridge on behalf of dozens of lease-holder plaintiffs. The case is 6:23-cv-00034, Cheapside Minerals, Ltd. et al v. Devon Energy Production Company, L.P. et al.

Energy

July 29, 2023, 2:07 PM

Plaintiffs

defendants

Devon Energy Production Company, L.P.

BPX Production Company

Geosouthern Energy Corporation

defendant counsels

Scott Douglass Luton McConnico

nature of claim: 190/for alleged breach of contract