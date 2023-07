Who Got The Work

Keith B. Letourneau of Blank Rome has entered an appearance for W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co KG in a pending slip-and-fall lawsuit. The complaint was filed May 19 in Texas Southern District Court by Armstrong Lee & Baker on behalf of Alberto Alvarado. The case, assigned to U.S. District Judge Kenneth M. Hoyt, is 4:23-cv-01849, Alvarado v. Briese Schiffahrts GmbH & Co. Kg MS Sapphire et al.

Texas

July 03, 2023, 10:27 AM

Plaintiffs

Alberto Alvarado

Plaintiffs

Armstrong Lee & Baker LLP

defendants

Briese Schiffahrts GmbH & Co. Kg

Briese Schiffahrts GmbH & Co. Kg MS Sapphire

Jacintoport International, LLC

W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co Kg

defendant counsels

Schouest, Bamdas, Soshea, Benmaier & Eastham PLLC

Sheehy, Ware, Pappas & Grubbs, PC

Blank Rome

nature of claim: 360/for personal injury claims