New Suit - Trademark

Adidas sued a slew of online retailers Thursday in Florida Southern District Court over trademark claims. The lawsuit, filed by Stephen M. Gaffigan P.A., alleges the sale of counterfeit goods. Attorneys have not yet appeared for the defendants. The case is 0:23-cv-61093, Adidas AG et al v. adidasnosko.com et al.

Retail & Consumer Goods

June 08, 2023, 1:57 PM

Plaintiffs

Adidas AG

Adidas America, Inc.

Adidas International Marketing B.V.

Stpehen M. Gaffigan, P.A.

defendants

nature of claim: 840/over trademark claims